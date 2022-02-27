منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب schools.madrasati.sa حساب مايكروسوفت

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عمر شويل - جدة نتابع معكم منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب، حيث يبحث المئات من الأشخاص وخاصة من الطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية تسجيل الدخول في منصة مدرستي، وهذا لمتابعة دروسهم ورفع الواجبات المدرسية المطلوبة منهم، وهذا عبر منصة مدرستي الشهيرة المخصصة لذلك، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية عمل تسجيل دخول في منصة مدرستي عبر الرابط الرسمي، وكيفية متابعة دروسكم ورفع واجباتكم المدرسية من خلالها، فتابعوا معنا أعزائنا الطلاب.

منصة مدرستي

وتعتبر منصة مدرستي أحد أهم المنصات المتعلقة بالتعليم في المملكة العربية السعودية وهذا إلى جانب نظام نور الإلكتروني، وهذا إذا لم تكن الأهم وهذا منذ أن تم إطلاقها بالعام 2020، حيث تم استكمال العام الدراسي حينها عن بعد.

وعلى الرغم من عودة ألطلاب إلى المدارس بشكل حضوري، إلا أن دور منصة مدرستي لم ينتهي، حيث يستمر الطلاب في متابعة دروسهم من خلال المنصة إلى جانب المدرسة، ويرفع الطلاب الواجبات المدرسية المطلوبة منهم عبرها أيضا.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

ويمكن للطلاب والطالبات والمعلمين الدخول إلى المنصة بشكل إلكتروني بكل سهولة ويسر، وهذا عبر الموقع الرسمي للمنصة، والذي سنتعرف على الرابط الخاص به في الأسطر القليلة القادمة، فتابعوا معنا.

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب

اذهب إلى موقع مدرستي الرسمي عبر الرابط schools.madrasati.sa.

في حالة لم تكن تعلم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك قم بالدخول إلى منصة توكلنا واحصل عليها من بيانات منصة مدرستي.

ثم انقر على زر تسجيل الدخول في المنصة، واختر حساب مايكروسوفت.

قم بكتابة البيانات الخاصة بالدخول البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

بعدها ستنتقل إلى صفحتك الرئيسية في المنصة.

حل واجب الطلاب في منصة مدرستي

وفي حالة اذا كان لديك واجب مدرسي وتريد رفعه على المنصة بدون مشاكل، فيمكنك عمل ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: