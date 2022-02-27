مجلس الأمن يعقد الأحد جلسة بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد اجتماعا الساعة 20,00 بتوقيت غرينيتش لتبني مشروع قرار يُطالب بـ”دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصّة” الإثنين تُخصّص للنزاع بين روسيا واوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت.

ونادرا ما يتمّ اللجوء إلى هذه الآليّة التي نصّت عليها نُظم الأمم المتحدة، علما بأنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن إلى حق النقض (فيتو).

والهدف من هذه “الدورة الاستثنائية للجمعية العامة” هو “جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفًا” حيال النزاع وحيال “انتهاك ميثاق الأمم المتحدة” وبالطبع إدانة الحرب كما قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته.

وسيكون هذا الاجتماع الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن “الدورة الاستثنائية” للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.

بعد فشل صدور قرار عن مجلس الأمن الجمعة، بسبب استخدام روسيا حق النقض ضده بصفتها عضوا دائما في المجلس، يُتوقّع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص مماثل لمناسبة انعقاد “دورتها الخاصة”.

وتوقع دبلوماسيون في حديثهم لوكالة فرانس برس أن يحصل النص على أغلبية تزيد عن مئة من أعضاء الأمم المتحدة.