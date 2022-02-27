شينزو آبى يقترح نشر أسلحة نووية فى اليابان

وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فإن ترتيبات المشاركة النووية لحلف الناتو تسمح للولايات المتحدة بالاحتفاظ بأسلحتها النووية فى أوروبا، ولكن تحت وصايتها. وقال آبى: "ربما لا يعرف الكثير من الأشخاص فى اليابان عن هذا النظام".
وتابع آبى، الذى أشرف على الزيادة المطردة فى الإنفاق الدفاعى خلال فترة توليه رئاسة وزراء اليابان حتى 2020: "لا ينبغى لليابان أن تتعامل مع المناقشات على أنها من المحرمات حول حقيقة كيفية الحفاظ على العالم آمنا".
وأضاف، أن اليابان التى عانت من ويلات القنابل الذرية فى هيروشيما وناجازاكى فى المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، سيتعين عليها الحفاظ على هدفها المتمثل فى القضاء على الأسلحة النووية.
وتعتمد اليابان، المحصنة بدستور سلمى اعتمدته بعد الحرب، بشكل كبير على "المظلة النووية" الأمريكية لردع التهديدات الإقليمية المتزايدة.
وأشار رئيس الوزراء اليابانى الأسبق إلى أنه "من المهم إحراز تقدم نحو هذا الهدف، ولكن عندما يتعلق الأمر بكيفية حماية أرواح المواطنين اليابانيين والأمة، أعتقد أنه يجب علينا إجراء مناقشات من خلال وضع الخيارات المختلفة فى الاعتبار بشكل كامل".
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