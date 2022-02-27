عاجل- كوريا الشمالية: أمريكا السبب العميق لأزمة أوكرانيا

وجاء فى رسالة نشرت عبر الموقع الالكترونى لوزارة الخارجية، تحمل توقيع رى جى سونج، الباحث فى جمعية دراسات السياسة الدولية بكوريا الشمالية، أن واشنطن اتبعت سياسة "تفوق عسكرى مزدرية طلب روسيا المشروع بشأن أمنها"، مضيقة أن "السبب العميق للأزمة الأوكرانية أيضا يكمن فى استبداد وتعسف الولايات المتحدة"، حسبما نقلت "فرانس برس".
واتهم رى جى سونج، الولايات المتحدة بتبنى "معايير مزدوجة" حيال بقية العالم، وبالتدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم "السلام والاستقرار"، مع "إدانتها بلا داع لإجراءات الدفاع عن النفس التى تتخذها هذه الدول لضمان أمنها القومى".
كما شددت الرسالة الكورية الشمالية على أن "الأيام التى كانت فيها الولايات المتحدة تهيمن ولت".
ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال بارك وون جون، أستاذ الدراسات الكورية الشمالية فى جامعة إيوها فى سيول، إن الرسالة المنشورة على الموقع الإلكترونى لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، تشكل رد فعل رسمى محدود من بيونج يانج، لأنها نشرت باسم شخص، مضيفًا أن "الخلاصة هى أن كل هذا خطأ الولايات المتحدة".
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