اليابان تحتج بقوة على أحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد بأنه صاروخ باليستى نحو البحر الشرقى فى ثامن استعراض للقوة لكوريا الشمالية فى هذا العام.
وذكرت الهيئة أنها رصدت ما يعتقد بأنه صاروخ باليستى أطلقته كوريا الشمالية نحو البحر الشرقي، فى الساعة 7:52 صباح اليوم فى منطقة سونان فى بيونج يانج.
وأضافت أن جيشنا يجرى تحليلا مفصلا للحصول على معلومات إضافية ويراقب عن كثب إمكانية إجراء المزيد من عمليات الإطلاق ويحافظ على وضع الاستعداد.
وأجرت كوريا الشمالية سبع جولات من تجارب الصواريخ فى يناير، بما فى ذلك إطلاق صاروخ باليستى متوسط المدى فى يوم 30 يناير.
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