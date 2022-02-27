نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب المساعدات الاجتماعية في لبنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم البحث عن طلب المساعدات الاجتماعية في لبنان والذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الداخلية، وذلك عن طريق التسجيل الإلكتروني حتى يتم مساعدة الأسر التي تحتاج إلى الدعم حتى يتم صرف راتب شهري لهم، وذلك حتى تساعدهم على المعيشة في ظل الأزمات التي تواكبها البلاد منذ فترة ليست قصيرة.

طلب المساعدات الاجتماعية في لبنان

في أواخر العامين الماضيين عانت الكثير من البلاد بسبب الكثير من الأزمات، ومن الدول التي تأثرت بذلك دولة لبنان فقد تأثرت لدرجة أنها انهارت اقتصاديا بسبب الانهيار السياسي الذي حدث بها، ثم ظهرت بعد ذلك الأزمة العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد مما جعل الدولة تزيد بها الانهيارات من توقف النشاط السياحي وقلة العمل مما أدى إلى زيادة البطالة مما وصل بلبنان إلى نقص المواد الغذائية بها والاستهلاكية.

وزارة الداخلية والبلديات

قامت وزارتي الداخلية والبلديات بتقديم المساعدات المختلفة لعامة الشعب اللبناني، وذلك حتى يتم التخطي من الأزمات الحالية حيث تم إيقاف محطات توليد الكهرباء بالدولة، والذي جاء بسبب قلة المحروقات، وفي هذا الوقت حاولت وزارة الداخلية والبلديات القيام بتوفير السلع التي تنقص الشعب اللبناني.

كيفية التقديم على المساعدة اللبنانية

يمكن التقديم على المساعدة اللبنانية عن طريق زيارة موقع وزارة الداخلية والبلديات، وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات، والتي سوف نعرضها فيما يلي:

يتم الوصول الى ا لموقع الرسمي لوزارة الداخلية والبلديات .

بعد ذلك قم بإدخال اسمك.

ثم القيام بإدخال رمز مرور خاص بك وعليك عدم إطلاع أي شخص عليه.

الآن قم بالدخول على الحساب الخاص بك.

بعد ذلك سوف يتم صرف مرتب شهري لكل شخص في الأسرة، والذي يبلغ خمس وعشرون دولار. وكل أسرة مائة وخمس وعشرون دولار.

وبسبب ذلك سوف تقوم الدولة بتجميد جميع الحسابات الخاصة. بالأسر التي سوف تحصل على الدعم سواء حساب بريدي أو بنكي. وقد وصل عدد الأسر التي تحصل على الدعم إلى 75 بالمائة من الدولة.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن طلب المساعدات الاجتماعية في لبنان. وعرضنا كيفية تقديم طلب المساعدات بالخطوات كل ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. فعلى كل فرد يحتاج إلى الدعم التواصل بالموقع عبر موقع الوزارة فوراً. حتى الحصول على المساعدة التي يحتاجها.