مفاوضات روسية أوكرانية تلوح في الأفق.. وشرط لزيلينسكي

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين قوله، الأحد، إن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا، فيما ستعد أول مفاوضات منذ أن بدأت روسيا غزوها في 24 فبراير الجاري.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن الوفد الروسي يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب الرئيس فلاديمير بوتن وينتظر وصول نظرائهم الأوكرانيين إلى مدينة غوميل في بيلاروسيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن متحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا مستعدة لبدء محادثات وإن موسكو تنتظر الآن الأوكرانيين.

وأضافت أن الوفد الروسي يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع بالإضافة إلى ممثلين من الإدارة الرئاسية.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه ما زال مستعدا لإجراء محادثات في أماكن أخرى لا تظهر عداء تجاه أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "المحادثات في مينسك كان يمكن أن تعقد إذا لم تهاجم روسيا أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا".

وفي السياق، حيّا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "بطولة" القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

وغزت روسيا أوكرانيا، الخميس، وتقترب وقواتها من العاصمة كييف، وتحقق مكاسب كبيرة على طول ساحل البلاد.

وقال مسؤول أوكراني إن قتال الشوارع اندلع في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، الأحد، في أعقاب موجة من الهجمات في أماكن أخرى، استهدفت مطارات ومنشآت وقود، والتي يبدو أنها تمثل مرحلة جديدة من الغزو.