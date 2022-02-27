أوكرانيا تنشئ فيلقا للمتطوعين من الخارج

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال زيلينسكى فى بيان له: "سيكون هذا الدليل الرئيسى على دعمكم لبلدنا".

وكان الرئيس الأوكرانى قال فى مقطع فيديو، أمس السبت، إن الجيش الأوكرانى لن يضع أسلحته، داعيًا المواطنين إلى عدم تصديق الأخبار الكاذبة والشائعات، قائلاً: "لن نسلم أسلحتنا وسنواصل الدفاع عن بلادنا".