عاجل- قرار خطير من فنلندا يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال وزير المواصلات والاتصالات الفنلندى، تيمو هراكا، إن "فنلندا تستعد لإغلاق المجال الجوى أمام الطائرات الروسية"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وستصبح فنلندا الدولة الـ11 التى تغلق أجواءها أمام روسيا، بعد أن قامت بذلك بريطانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وإستونيا وأوكرانيا.

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