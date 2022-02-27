عاجل- نائب رئيس مدينة كييف يكشف تطورات الوضع فى العاصمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال بوفوروزنيك - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "إن الوضع فى كييف هادئ، والعاصمة يسيطر عليها قوات الجيش والدفاع، إلا أن عدة اشتباكات وقعت مع مجموعات تخريب الليلة الماضية".

وأشار المسؤول الأوكرانى إلى سريان حظر التجوال فى العاصمة، حتى تمام الساعة 8 صباحًا فى يوم غد الإثنين، وفى هذا الوقت، تحظر حركة المركبات الخاصة، باستثناء أولئك الذين لديهم تصاريح خاصة.