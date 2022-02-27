عاجل- الدفاع الروسية تعلن تدمير 975 منشأة عسكرية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدفاع الروسية ـ أن بين المنشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية ومنظومات للصواريخ المضادة للطائرات و48 محطة رادار.

وأشارت إلى أن القوات الروسية أسقطت 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة، كما تم تدمير 223 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، فضلا عن 28 طائرة عسكرية على أرض مطاراتها، و39 قاذفة صواريخ متعددة، و86 قطعة من المدفعية والهاون، و143 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد، استسلام 471 عسكريا أوكرانيا من قوات الدفاع الجوية بمقاطعة خاركوف.

وقال كوناشينكوف، إن عمليات الاستسلام الجماعى للعسكريين الأوكرانيين مستمرة، مضيفا أن فوج قوات الدفاع الجوية بخاركوف استسلم طواعية وألقى السلاح، مؤكدا أنه يتم التعامل مع الجنود الأوكرانيين باحترام، وسيتم إرسالهم إلى عائلاتهم، وأوضح أن القوات المسلحة الروسية لا تستهدف المدن والبلدات بل تتخذ جميع الإجراءات لإنقاذ حياة المدنيين.