الاتحاد الأوروبى يثنى على المنظمات غير الحكومية فى دعم القيم الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - أثنى الاتحاد الأوروبى اليوم الأحد، على جهود المنظمات غير الحكومية حول العالم، فى دعم احترام القيم الديمقراطية وسيادة القانون وإعطاء صوت للفئات الأكثر ضعفا، وكذلك فى مساهمتها الأساسية فى بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة.





جاء ذلك فى بيان أصدرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، احتفالا باليوم العالمى للمنظمات غير الحكومية (NGO)، الذى يوافق 27 فبراير من كل عام، أكدت فيه تقدير أوروبا لمنظمات الشباب وكذلك المدافعين عن حقوق الشباب فى جميع أنحاء العالم، باعتبار أنهم لاعبون أساسيون فى التغيير، حيث يلزم التزامهم وشجاعتهم لبناء عالم مستدام وعادل ومتساو وتشكيل مستقبل أفضل للجميع.

وأضاف البيان: أنه فى أجزاء كثيرة من العالم، نشهد اتجاها متزايدا لتراجع الفضاء المدنى، من خلال الإجراءات القانونية والإدارية، وتشمل هذه الحواجز أمام تسجيل المنظمات غير الحكومية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الموارد، بما فى ذلك التمويل الأجنبى، وقواعد الفحص والإبلاغ المرهقة، وتحد هذه التدابير بشدة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية.

فى الوقت نفسه، تواجه الجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى، بما فى ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، اعتداءات جسدية وأعمال انتقامية ومضايقات وأعمال ترهيب وحملات تشهير وزيادة المراقبة عبر الإنترنت، وأخيرا، أبرز البيان أن الاتحاد الأوروبى خصص خلال الفترة بين عامى 2014 و2021 ما يقرب من 10 مليارات يورو لدعم منظمات المجتمع المدنى، والتى تمثل أكبر مزود فى العالم لدعم المجتمع المدنى المحلى فى البلدان الشريكة.