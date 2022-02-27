عاجل- تصريح جديد من المفوضية الأوروبية ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فرض المزيد من الإجراءات الإضافية التى تُزيد من عزلة روسيا عن النظام المالى الدولى رداً على عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.





وقالت فون دير لاين - فى بيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمى اليوم الأحد - "إننى اقترح على قادة الاتحاد الأوروبى بعض الإجراءات الإضافية ضد روسيا، من بين ذلك ضمان محو عدد معين من البنوك الروسية من نظام الدفع الدولى الرئيسى (سويفت)، بما يضمن فصل هذه البنوك عن النظام المالى الدولى وإلحاق الضرر بقدرتها على العمل على مستوى العالم".

وأضافت "إننى أدعو أيضاً إلى شل أصول البنك المركزى الروسي، بما يؤدى هذا إلى تجميد معاملاته، علاوة على منع (الأوليجارشية الروسية)، أو صفوف النخبة، من استخدام أصولهم المالية فى أسواقنا، وكل هذه الإجراءات ستضر بشكل كبير بقدرة الرئيس فلاديمير بوتين على تمويل عمليته العسكرية، التى سيكون لها تأثير حاد على تآكل الاقتصاد الروسي".

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، فى ختام بيانها، إلى العمل مع شركاء الاتحاد الأوروبى قائلة "سنعمل على شل قدرة بوتين على تمويل آلته العسكرية ودعم مقاومة الجيش والسكان الأوكرانيين ضد العملية العسكرية الروسية".

ومن جانبه، قال مسؤول أمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها استهدفت موسكو بعقوبات جديدة، شملت منع بنوكها الرئيسية ومنها البنك المركزى من استخدام نظام "سويفت" لنظام المدفوعات المالى بين البنوك.

وأضاف أن الإجراءات تهدف إلى منع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من استخدام 630 مليار دولار من الاحتياطيات فى البنك المركزى من العملات الأجنبية فى العملية العسكرية ضد أوكرانيا.