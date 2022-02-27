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عمر شويل - جدة يسعى الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية إلى طلب مساعدات من الديوان الملكي السعودي، للحصول على مساعدة مالية لاستخدامها في القدرة على العلاج وإجراء بعض العمليات الجراحية، حيث يتم تقديم الكثير من المساعدات المالية من قبل الديوان الملكي، بهدف العلاج وتحسين الحالة المادية للمواطنين الغير قادرين.

طلب مساعدات من الديوان الملكي السعودي

لكي يتم الحصول على مساعدة من الديوان الملكي يمكن تقديم طلب المساعدات عن طريق الموقع الالكتروني للديوان وذلك باتباع عدة خطوات بسيطة يمكن لأي شخص القيام بها وهذه الخطوات هي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي على شبكة الإنترنت.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول في حسابك الشخصي بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

في حالة عدم امتلاك حساب يمكنك إنشاء حساب جديد على الموقع.

بعد تسجيل الدخول بنجاح بالصفحة قم باختيار المساعدات المالية.

بعد ذلك اختيار ايقونة التقديم.

ثم تقوم بكتابة الاسم ورقم بطاقة التعريف.

بعد ذلك تقوم بكتابة سبب الحصول على المساعدة بالتفصيل.

ثم يتم اختيار ايقونة التسجيل.

حالات صرف مساعدات الديوان الملكي

يقوم الديوان الملكي السعودي بتقديم المساعدات المالية للحالات التي لها أحقية الحصول عليها، وذلك تبعاً للشروط التالية:

المواطنين السعوديين الغير قادرين على العمل بسبب طبي.

علاوة على ذلك المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض خطيرة تحتاج إلى السفر للخارج للعلاج.

المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض خطيرة تحتاج إلى السفر للخارج للعلاج. العاملين الذين يعانون من ضعف الحالة المادية.

المواطن الذي تعرض لحادثة خطيرة.

زوجة المسجون أو الأرملة.

نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

إلى سمو الملك وخادم الحرمين الشريفين / الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود. بعد التحية الشديدة أرسل لحضراتكم رسالة عاجلة، بالرغبة الشديدة في الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي، بسبب……………………………. وأتمنى الموافقة والرد ولكم مني فائق الشكر والاحترام. المواطن/ ……………………….. رقم الهوية/ ……………………… العنوان/ …………………………

في الختام نكون قد انتهينا من شرح كيفية طلب مساعدات من الديوان الملكي السعودي وشروط الحصول عليها بالتفصيل، كما تعرفنا على شكل نموذج طلب المساعدة المالية حتى تستطيع الآن بسهولة تقديم طلب مساعدة إذا كنت من الحالات التي لها الحق في الحصول عليها.