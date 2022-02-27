عاجل- وفد روسى يصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالتا أنباء "تاس" الروسية و"بيلتا" البيلاروسية عن بيسكوف قوله: "وفقًا للاتفاق الذى تم التوصل إليه، وصل الوفد الروسي، المؤلف من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما فى ذلك الإدارة الرئاسية، إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا".

وأضاف بقوله "سنكون مستعدين لبدء المفاوضات ".

ومن جانبه دعا الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، أمس الأول، نظيره الروسى فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات حول الوضع فى دونباس.

وقال الرئيس الأوكرانى: "أريد أن أناشد الرئيس الروسي، مرة أخرى، القتال مستمر فى جميع أنحاء أوكرانيا. دعونا نجلس حول طاولة المفاوضات لوقف موت الناس".

وفى وقت سابق، قال الرئيس بوتين، فى محادثة مع نظيره الصينى شى جين بينج، إن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على مستوى عالٍ، وفقًا لما نقله التلفزيون الصيني.