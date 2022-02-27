بنك الاستثمار الأوروبى يدعم تعافى شركات البرتغال جراء وباء كورونا

جدة - نرمين السيد - وقع بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) ومجموعة بانكو مونتيبيو البرتغالية اتفاقية ضمان بقيمة 116.35 مليون يورو، تهدف إلى تسهيل تقديم تمويلات تصل إلى 414 مليون يورو لدعم الشركات البرتغالية المتضررة من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.





وذكر بيان للبنك أن الاتفاقية تستهدف دعم الشركات (الصغيرة والمتوسطة حتى 3000 موظف) والشركات الكبيرة (أكثر من 3000 موظف) بقيمة 179 مليون يورو من رأس المال العامل والقروض الاستثمارية بشروط ميسرة، وذلك ضمن حزمة إجراءات للاتحاد الأوروبى البالغة 540 مليار يورو من قبل صندوق الضمان الأوروبى، والتى تم إطلاقها استجابة للتأثير الاقتصادى الناجم عن الوباء لتمكنها من مواصلة خطط النمو والتنمية على المدى المتوسط إلى الطويل.

وقالت بيرث برون ليون مديرة عمليات التمويل فى بنك الاستثمار الأوروبى فى البرتغال وإسبانيا، إن الشركات البرتغالية يمكنها الاستفادة من التمويل الإضافى، وبشروط مواتية لدعم متطلبات السيولة واحتياجات الاستثمار على المديين المتوسط والطويل.

من جهته، أثنى كارلوس تافاريس رئيس مجلس إدارة بانكو مونتيبيو، على دور الصندوق الأوروبى فى تحسين قدرات البنك لتلبية الاحتياجات التمويلية، للشركات البرتغالية مما يسمح لها بالتعامل مع الصعوبات المتعلقة بوباء "كوفيد-19"، وتعزيز قدرتها الاستثمارية من أجل تحقيق مستويات إنتاجية أعلى لبانكو مونتيبيو وبانكو إمبريساس مونتيبيو.

يذكر أن صندوق العولمة الأوروبى (EGF) تأسس من قبل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى، بمساهمات من البرتغال والدول الأعضاء الأخرى فى الاتحاد الأوروبى، بهدف حماية الشركات التى تعانى من أزمة "كوفيد-19" وذلك بتقديم ضمانات تقارب 25 مليار يورو.