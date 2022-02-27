على خلفية الأزمة الأوكرانية.. جونسون يلتقى أفراد سلاح الجو البريطانى

جدة - نرمين السيد - التقى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأحد، أفراد سلاح الجو الملكى البريطانى فى قاعدة "براز نورتن" الجوية، حيث وجه إليهم الشكر على جهودهم فى تنسيق الاستجابة البريطانية لاجتياح أوكرانيا، حسبما أفادت وزارة الخارجية البريطانية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".





وبحسب وزارة الخارجية البريطانية، كانت المملكة المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا، وعرضت حزمة من الدعم لحلف الناتو لتعزيز جناحه الشرقى فى بلدان أوروبا الشرقية، القريبة من روسيا. واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى، حيث يتواصل القتال والاشتباكات العنيفة بين الجانبين، وسط مراسلات حول إجراءات مفاوضات بين البلدين.

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