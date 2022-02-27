أوكرانيا: إغلاق نقاط التفتيش الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأوكرانى، دينيس شميهال، مساء أمس السبت، إغلاق نقاط التفتيش الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا بشكل مؤقت، معللاً القرار باستمرار الهجوم الروسى على بلاده.





وفى بيان له، أمس السبت، قال شميهال: "قررت الحكومة الإغلاق المؤقت لجميع نقاط التفتيش الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا"، مضيفًا أنه يمكن للمواطنين الأوكرانيين المتواجدين فى أى من البلدين العودة. ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، وجه رئيس الوزراء الأوكرانى حديثه للمواطنين الأوكرانيين بالخارج، قائلاً: "تعالوا واثبتوا أنكم تدافعون عن الخير". وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، حيث يتواصل القتال بين الجانبين.

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