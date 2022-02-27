عاجل- الجيش الروسى يعلن محاصرة مدينتين رئيسيتين جنوبى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف، إنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أحكمت القوات المسلّحة الروسية حصارها لمدينتى خيرسون (290 ألف نسمة) وبيرديانسك (110 آلاف نسمة)، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، حيث يتواصل القتال بين الجانبين.