جدة - نرمين السيد - وقال لوكاشينكو، إن هذه الخطوة كانت "اضطرارية"، وفقا لما جاء فى نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وأضاف لوكاشينكو، طلبنا من روسيا نشر سلاح نووى فى بيلاروس إذا تم نشره فى بولندا أو ليتوانيا. يشار إلى أن الكرملين، كان قد أعلن اليوم الأحد، استعداد وفد روسى للقاء مسؤولين أوكرانيين فى مدينة جوميل ببلاروسيا، فيما أبدى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، رفضه هذا الأمر، معتبرا بيلاروسيا "متواطئة" فى الهجوم الروسى على بلاده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تصريح صادم من رئيس بيلاروسيا عن تدخل عسكرى فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.