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عمر شويل - جدة اسهل والذ طريقة عمل العيش البلدي في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود - ثقفني
العيش البلدي هو من أهم المواد الغذائية التي يتم تناولها بشكل يومي صباحًا ومساءًا لذلك فهو لا يمكن الاستغناء عنه ولو يوم واحد، ويتم استهلاكه بشكل كبير، لذلك من الأفضل القيام بعمل الخبز في المنزل حتى يكون مضمون ويصبح بطعم مميز وسوف يحبه جميع أفراد عائلتك بالإضافة إلى أنه لا يحتاج إلى الكثير من المكونات عند القيام بتحضيره ومن خلال المقال سوف نتعرف على خطوات تحضيرها يمكنكم متابعتنا الآن.
طريقة عمل العيش البلدي في البيت
قومي بتجهيز التي البلدي الذي لا يحتاج للكثير من المكونات في المنزل في خطوات بسيطة وهي كالآتي:
المكونات
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- رشة من الملح.
- ملعقتين كبار من الخميرة الفورية.
- ملعقة سكر صغيرة.
- كوب من الماء الدافئ وليس الساخن.
طريقة التحضير
- انخلي الدقيق في وعاء مناسب الحجم.
- أضيفي إلى الدقيق رشة الملح.
- قلبي المكونين لكي يختلطوا مع بعض.
- اتركي هذه المكونات جانبًا.
- احضري كوب المياه الدافيء، ولا يمكن استخدام الماء الساخن حتى لا يفسد استخدام الخميرة بالشكل الصحيح المطلوب.
- قومي بوضع ملعقة من السكر وتقليب المكونات جيدًا فهي تساعد على سرعة مفعول الخميرة.
- اضيفي بعد ذلك الخميرة الفورية، ثم قومي بالتقليب.
- غطي الكوب واتركيه لمدة خمس دقائق.
- قومي بعد ذلك بإضافة الماء على العجين بشكل تدريجي مع العجن باليد الأخرى حتى تتكون العجينة المطلوب المتماسكة الطرية.
- بكيس بلاستيك او استرتش غطي العجينة واتركيها في مكان دافيء لمدة ساعة أو أكثر إلى أن يتضاعف حجم العجينة وترتفع بشكل ملحوظ وتصبح هشة من الداخل.
- قسمي العجينة الى عدة كرات مناسبة الحجم.
- اتركيها ربع ساعة أخرى على هذا الشكل.
- قومي برش الخامه بالدقيق.
- افردي احدى الكور على الرخامة بالحجم المرغوب فيه.
- اصنعي كذلك في كل كمية العجين التي تم تجهيزها حتى يتشكل الارغفة المطلوبة.
- ادخلي العيش الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة واتركيه حتى يتغير لونه ويرتفع كما هو المعتاد في شكل العيش البلدي ولكن لابد من وضعه في الرف الاوسط لضمان ألا يحترق ويصبح بالشكل المطلوب.
- هكذا اخرجي الخبز ويتم تناوله ساخن مع الأطعمة المرغوب فيها.
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