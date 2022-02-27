اسهل والذ طريقة عمل العيش البلدي في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود

العيش البلدي هو من أهم المواد الغذائية التي يتم تناولها بشكل يومي صباحًا ومساءًا لذلك فهو لا يمكن الاستغناء عنه ولو يوم واحد، ويتم استهلاكه بشكل كبير، لذلك من الأفضل القيام بعمل الخبز في المنزل حتى يكون مضمون ويصبح بطعم مميز وسوف يحبه جميع أفراد عائلتك بالإضافة إلى أنه لا يحتاج إلى الكثير من المكونات عند القيام بتحضيره ومن خلال المقال سوف نتعرف على خطوات تحضيرها يمكنكم متابعتنا الآن.

طريقة عمل العيش البلدي في البيت

قومي بتجهيز التي البلدي الذي لا يحتاج للكثير من المكونات في المنزل في خطوات بسيطة وهي كالآتي:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقتين كبار من الخميرة الفورية.

ملعقة سكر صغيرة.

كوب من الماء الدافئ وليس الساخن.

طريقة التحضير