خطوات تقديم طلب المساعدة المالية للديوان الملكي وطريقة التواصل مع الديوان

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتوفير العديد من الخدمات والمساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة وكذلك الأسر محدودة الدخل التي تحتاج للدعم المالي لقضاء متطلبات الحياة الأساسية ومن بين هذه الخدمات نتحدث عن المساعدة المالية حيث زادت عمليات البحث حول كيفية التقديم والصيغة المطلوبة أثناء تقديم الطلب من أجل الحصول على تلك المساعدة وحول معرفة طرق التواصل وسوف نقدم فيما يلي المعلومات الهامة الخاصة بهذا الأمر.

خطوات تقديم طلب المساعدة المالية للديوان الملكي إلكترونياً

يستطيع المواطنين السعودين المتقدمين بطلبات الحصول على المساعدات المالية التي يقدمها الديوان الملكي من إرسال تلك الطلبات عبر الإنترنت بدلاً من البريد وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

أولاً يتوجه المستخدم للدخول عبر موقع الديوان الملكي الإلكتروني وهو tawasol.royalcourt.gov.sa.

إختيار أيقونة الخدمات من الصفحة الرئيسية ثم يقوم بالتحديد وإختيار خدمات المساعدة المالية.

ينتقل الموقع لصفحة جديدة تتضمن نموذج الحصول على المساعدة حيث يقوم المستخدم بملء كافة الخانات الموجودة بالبيانات الشخصية له الصحيحة.

التأكد من قراءة شروط وتعليمات الموقع والموافقة عليها ثم مراجعة البيانات الشخصية حتى يتم تقديم الطلب بنجاح.

إرسال الطلب من خلال الضغط على “أرسال” ثم الإنتظار حتى تقوم الجهات المختصة بالرد خلال أيام عبر وسائل الإتصال التي أخلها المستخدم في طلب التقديم.

تقديم طلب المساعدة المالية للديوان الملكى بالبريد

يتمكن بعض الأشخاص المتقدمين للحصول على دعم الديوان الملكي لهم من خلال المساعدة المالية من تقديم طلباتهم عبر البريد، ويتم هذا من خلال إرسال الطلب وجميع المستندات المطلوبة لإثبات أحقية المتقدم في الحصول على المساعدة عبر العنوان التالي: الهدأ 7636 – محافظة الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.

من جانب آخر فإنه يتوجب على المتقدم أن يكتب طلب الحصول على الدعم بشكل جيد ويحرص على كتابة النقاط الهامة وذات الفائدة والتي توضح مدى أهمية حصوله على المساعدة المالية لمواجهة متطلبات الأسرة في توفير متطلبات الحياة الأساسية لهم.

طرق التواصل مع الديوان الملكي للمساعدات