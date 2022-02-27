ثورة مرتضى منصور في الزمالك.. عقوبات وتحقيق و"تسجيل صوتي"

هزيمة واحدة للزمالك المصري، أشعلت "ثورة" من قبل رئيس النادي مرتضى منصور، الذي توعد الجميع، وهدد مدرب الفريق "بتسجيل صوتي".

وتعرض الزمالك المصري لهزيمة بنتيجة 1-3، أمام الوداد المغربي، في مباراة بدوري أبطال إفريقيا مساء السبت.

بتلك الخسارة، احتل الزمالك المركز الثالث بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد نقطتين، من خسارة أمام الوداد المغربي وتعادلان أمام ساغرادا وبترو أتلتيكو الأنغوليين.

وبعد الهزيمة مباشرة، انطلقت تصريحات منصور في كل الاتجاهات، وهاجم اللاعبين والمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واصفا إياه بأنه "لم يتق الله في اختيار التشكيل وتغييرات الفريق".

عقوبات بالجملة

وفور انتهاء مواجهة الزمالك والوداد المغربي أعلن مرتضى منصور عن عقوبات بالجملة طالت لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأصدر رئيس النادي الأبيض بيانا عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه "قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وتابع بيان مرتضى منصور "يأتي قرار رئيس النادي بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر المستشار مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة".

وأتم بيان رئيس بيان الزمالك "وفي نفس الوقت قرر رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات".

تحقيق وتسجيل صوتي

وأعلن منصور فتح تحقيق كامل بكارتيرون، بسبب الهزيمة، وقال في تصريحات عقب المباراة: "كارتيرون لم يتق الله في التشكيل أو التغييرات. الوداد لم يحضر للمباراة في الشوط الثاني. هل مذكور في القرآن أن التغييرات يجب أن تكون بعد الدقيقة الستين؟".

وأكمل "السؤال الأول لكارتيرون في التحقيق سيكون هل تريد الاستمرار معنا؟ يبدو أنه لا يريد الاستمرار بهذه الطريقة لأن أخطاءك تكررت. خسرت من سموحة وتعثرت في أنجولا، أنت رجل لا تريد اتقاء الله، وأحدهم يسلطك لفعل هذا في الفريق. بعض اللاعبين لا يستحقون المشاركة أو يلعبون في مراكز غير مراكزهم، ومع ذلك تصمم على رأيك".

مرتضى أكمل "بعض اللاعبين قاتلوا، والبعض الآخر لم يحضر. عدت قبل شهر فوجدت هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين. إذا أردت قياس قوة أي فريق، يكون ذلك من قوة الدكة. اللجنة السابقة باعت حسين فيصل، وأسامة فيصل، ومحمد صبحي، وحميد أحداد ولاعبين كثر وأنت تعلم بأن القيد ممنوع".

واستمر "استلمنا بيت (مخروب)، ونحاول إصلاحه. مديونيات بالملايين ولاعبين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر".

وفجر مرتضى مفاجأة "أملك تسجيل صوتي لـ باتريس كارتيرون كان يريد إرساله إلى وكيله يقول فيه بأنه سأجعلك ترحل بعد الاتفاق مع فريق سعودي، لكنه أرسله إلى أمير مرتضى بالخطأ بدلا من وكيله. بهذا التسجيل أستطيع إيقافه".

واستكمل: "الشرط الجزائي؟ لن أضيع الفريق بسبب شرط جزائي، وبهذا التسجيل الصوتي لا يوجد شرط جزائي، وإذا تطلب الأمر دفع الشرط الجزائي من جيبي فأنا أوافق".