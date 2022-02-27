عاجل- إجراء خطير من الدنمارك يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الدنماركى جيبى كوفود - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوردتها قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إن الدنمارك تستعد لإغلاق مجالها الجوى أمام الطيران الروسى.

وأضاف أنه "يجب مواجهة الهجوم الروسى على أوكرانيا بأقوى عقوبات دولية ممكنة".. وبذلك تصبح الدنمارك الدولة الـ12 التى تغلق أجواءها أمام روسيا، بعد أن قامت بذلك بريطانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وإستونيا وأوكرانيا وفنلندا.