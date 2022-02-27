جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى، أولاف شولتس، نشهد تغييرًا فى الحقبة التاريخية والعالم لن يعود إلى ما كان عليه، مضيفًا أن "هجوم بوتين على أوكرانيا غير مبرر"، بحسب ما أفادت "إكسترا نيوز".





وتابع المستشار الألمانى، خلال جلسة لبرلمان بلاده بشأن أوكرانيا: "يجب أن نضع حد لبوتين فالحرب كارثية لأوكرانيا وروسيا"، مؤكدًا تقديم أسلحة إلى أوكرانيا من أجل مواجهة الهجوم الروسى، قائلا "سندافع عن حريتنا وعن الديمقراطية". واختتم شولتس حديثه بأن روسيا سوف تدفع ثمن حربها على أوكرانيا، قائلا "ملتزمون بتعهداتنا وواجباتنا نحو حلفائنا". وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، حيث يتواصل القتال بين الجانبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- رسالة شديدة اللهجة من ألمانيا إلى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.