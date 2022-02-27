جدة - نرمين السيد - وقال وربيرج - فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية - إن "الولايات المتحدة وحلفاءها لم ولن يتخلوا عن أوكرانيا، ومواقفنا واجراءاتنا الحاسمة والسريعة تثبت ذلك"، موضحا أن بلاده كانت مهتمة بهذه الأزمة حتى من قبل أن تصبح أزمة منذ شهور طويلة.
وأضاف: "الولايات المتحدة إحدى الدول التى ناقشت هذا الملف بشكل علنى وبكل شفافية فى كل المحافل الدولية، وقامت بحشد الحلفاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم وليس فقط من القارة الأوروبية لدعم أوكرانيا، وهذا بالتأكيد هو موقف الحليف، وليس موقف دولة تتخلى عن أوكرانيا".
وتساءل وربيرج: "لماذا شنت روسيا حربا اختيارية وغير ضرورية مثل هذه ضد أوكرانيا وضد الشعب الأوكراني؟، ولماذا تسكت بعض الدول عن تنمر روسيا؟.. مساعداتنا لأوكرانيا مستمرة، ونحن على اتصال وثيق بالقادة الأوكرانيين بشكل يومى بل حتى على مدار اليوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تعليق جديد من واشنطن بشأن الهجوم الروسى فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.