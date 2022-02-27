جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الدولى للجودو، اليوم الأحد، إيقاف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من منصبه كرئيس فخرى للاتحاد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ويأتى قرار الاتحاد الدولى للجودو على خلفية الأزمة الأوكرانية الحالية، حيث أطلقت روسيا عملية عسكرية فى أوكرانيا منذ فجر الخميس الماضى، وسط مخاوف من اتساع دائرة الحرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الدولى للجودو يعلن إيقاف الرئيس الروسى من منصبه كرئيس فخرى للاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.