عاجل- تصريح نارى من بريطانيا بشأن الهجوم الروسى على أوكرانيا

واعتبرت ليز تروس، أن الصراع الدائر حاليا فى أوكرانيا قد يمثل "بداية النهاية للرئيس الروسى فلاديمير بوتين".
وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أن "بوتين عليه أن يدرك أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر بالفعل فيما يحدث فى أوكرانيا، وستكون هناك عواقب وخيمة عليه شخصيا وعلى الحكومة الروسية".
وحول إمكانية منح تأشيرات للأوكرانيين الفارين، قالت ليز تروس إن رئيس الوزراء بوريس جونسون كان واضحا فى الترحيب باللاجئين".
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أمس عن وصول قوات برية وبحرية وجوية تابعة لها لتعزيز قوات حلف شمال الأطلسى (الناتو).
كذلك، قررت بريطانيا أول من أمس الجمعة، تجميد أصول الرئيس بوتين ووزير الخارجية سيرجى لافروف.
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