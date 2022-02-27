بيان عاجل من البنك المركزى الروسى

جدة - نرمين السيد - وذكر البنك المركزى الروسى - فى بيان اليوم الأحد - أن النظام المصرفى الروسى مستقر ولديه رأس مال وسيولة نقدية كافيان ليعمل دون انقطاع فى أى موقف.
وأضاف: "التحويلات المالية داخل البلاد مضمونة فى أى سيناريو بنظام نقل الرسائل المالية "SPFS"، وهو نظام مالى روسى خاص يعادل نظام سويفت العالمى".
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