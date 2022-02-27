عاجل- دولة جديدة تغلق مجالها الجوى أمام الطيران الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس حكومة بلجيكا ألكسندر دى كرو، عبر تويتر: "قررت بلجيكا أن تغلق مجالها الجوى أمام جميع شركات الطيران الروسية". وتابع "إن سماءنا الأوروبية مفتوحة. هى مفتوحة للذين يلمون شمل الناس، ليس للذين يهدفون إلى المهاجمة بعنف".

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