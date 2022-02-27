50,000 ريال قرض بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بالتقسيط لدى شركة إمكان

قرض بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري هي أحد المزايا التمويلية التي تقدمها شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويبدأ مبلغ التمويل من 2 ألف ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر ولكن ذلك في حالة طلب التمويل الشخصي الميسر فقط لا غير كذلك التمويل متاح لجميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بدون شرط تحديد جهة العمل في السعودية ويمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع معايير الدين الإسلامي وعند التقديم يتم الحصول على التمويل المناسب بدون موافقة الكفيل الغارم وبلا حاجة إلى تحويل الراتب الشهري بأقساط مرنة للمواطن السعودي فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل في المملكة.

الشروط التي تطلبها شركة إمكان للتمويل الميسر داخل أراضي المملكة

تطلب شركة إمكان للتمويل بالمملكة بعض الشروط ومنها توفير سجل ائتماني مع تقرير سمة الذي يوضح موقف العميل المتقدم لذلك يجب عدم تعثر العميل السعودي عند قيام التقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط اللازمة للموافقة على التموبل كالتالي:

تشترط شركة إمكان للتمويل أن يكون العميل المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 للمتقاعدين فقط.

كذلك يطلب تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي دخل شهري لعملائه يبلغ 2000 ريال سعودي أما لغير عملاء مصرف الراجحي يطلب 5000 ريال سعودي.

إحضار كذلك تقرير سمة السعودي وعدم تعثر العميل المتقدم السعودي عند التقديم الإلكتروني لدى شركة إمكان فقط لا غير.

شركة إمكان للتمويل تطلب سجل ائتماني من كل عميل متقدم للتمويل الميسر النقدي فقط.

يحتاج التمويل الميسر توفير العمر المناسب للتقديم الذي ربما يبدأ من 25 حتى 60 عام فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة الآن.

كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل في السعودية