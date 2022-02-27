13 وفاة و2480 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- سُجلت في الأردن 13 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و2480 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1617178 إصابة، وفق الموجز الصادر عن وزارة الصحة السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13798 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 23346 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 10.62%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 16211019 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 15107 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1497632، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 105748.

وسُجلت 87 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 85 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 810.