جدة - نرمين السيد - أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوى أمام الطائرات وشركات الطيران الروسية، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية التى اندلعت منذ الخميس الماضى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





وكانت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أعلنت، أمس السبت، أن باريس قررت تسليم مزيد من المعدات العسكرية لأوكرانيا، كما سترسل أسلحة دفاعية ووقود إلى لدعمها ضد العملية العسكرية الروسية. وأضاف الإليزيه فى بيانه، أن باريس ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، مشيرًا إلى إجراءات فرنسية جديدة تتعلق بنظام "سويفت" ضد روسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء فرنسى عاجل ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.