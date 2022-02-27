طلب عاجل من بابا الفاتيكان لأطراف الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - واعتبر البابا، محدثا المحتشدين فى ساحة القديس بطرس، حيث كان البعض يحمل أعلام أوكرانيا، أن الحرب تمزق قلبه وأدان من "يثقون فى منطق الأسلحة الشيطانى الفاسد".

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قد أعلنت اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بسبب الأزمة الناتجة عن العملية العسكرية الروسية تجاوز الـ 200 ألف شخص، مضيفة أن الأعداد ترتفع بشكل مستمر وستعلن عن تحديث جديد للأعداد فى وقت لاحق من اليوم.

وبدأ الآلاف من المواطنين الأوكرانيين فى الانتقال خلال الأيام الماضية إلى بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا ومولدوفا.