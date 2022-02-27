جدة - نرمين السيد - واعتبر البابا، محدثا المحتشدين فى ساحة القديس بطرس، حيث كان البعض يحمل أعلام أوكرانيا، أن الحرب تمزق قلبه وأدان من "يثقون فى منطق الأسلحة الشيطانى الفاسد".
وبدأ الآلاف من المواطنين الأوكرانيين فى الانتقال خلال الأيام الماضية إلى بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا ومولدوفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلب عاجل من بابا الفاتيكان لأطراف الأزمة الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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