جدة - نرمين السيد - أعلنت إيطاليا، اليوم الأحد، عن تقديم مساعدة مالية فورية قدرها 110 مليون يورو لأوكرانيا، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة حاليًا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكان رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجى أعلن أمس السبت، سعى بلاده لتقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا. وقال الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اليوم السبت - فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر" - إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى الذى يؤيد فصل روسيا من نظام "سويفت" المصرفى العالمى. وشدد زيلينسكى على أن "أوكرانيا يجب أن تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إيطاليا تعلن قيمة مساعدتها الفورية لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.