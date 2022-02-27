نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة المدارس الترم الثاني 1443 لطلاب السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة المدارس الترم الثاني 1443 المطبقة خلال هذا العام، هي الإجازة الثانية التي سيحصل عليها الطلاب بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتقوم وزارة التعليم السعودية وللمرة الأولى، بتطبيق نظام دراسي جديد هذا العام، يدرس الطلاب خلاله، ل3 فصول دراسية، الفصل الأول والثاني والثالث، وتأتي هذه التعديلات من وزارة التعليم بالمملكة، رغبة منها في تحسين المنظومة التعليمية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

إجازة المدارس الترم الثاني 1443

يبدأ الطلاب بمدارس السعودية، إجازة الفصل الدراسي الثاني، بداية من انتهاء آخر يوم اختبارات نهائية لهذا الفصل، ويطلق على تلك الإجازة اسم “الإجازة الفصلية الثانية”، بحسب نظام الدراسة الجديد المطبق بهذا العام والمكون من 3 فصول دراسية، الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث، بعد انتهاء كل فصل منهم، يحصل الطلاب على إجازة فصلية لمدة 10 أيام، وبعد انتهاء الإجازة الفصلية الثانية، يبدأ الطلاب الدراسة بالفصل الدراسي الثالث، والذي سيستمر لفترة 13 أسبوع.

وبحسب الخطة الزمنية المطبقة من وزارة التعليم لهذا العام، فإن إجازة الفصل الدراسي الثاني ستبدأ يوم الخميس الموافق 7 شعبان، وتستمر لفترة 10 أيام، ليعود الطلاب بعدها لاستئناف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثالث من هذا العام، وهذا النظام ينطبق على الطلاب المطبقة عليهم نظام الفصول الثلاثة لهذا العام، وهم “طلاب المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة المتوسطة وطلاب المرحلة الثانوية”، في حين أن الطلاب بالصفين الثاني والثالث الثانوي لا يطبق عليهم هذا النظام.

تقوم الفصل الدراسي الثالث 1443

يستمر الفصل الدراسي الثالث للطلاب المطبق عليهم نظام العام الدراسي الجديد لفترة 13 أسبوع، يتخللها بحسب الجدول الزمني الصادر من وزارة التعليم السعودية بعض الإجازات والمناسبات التي يحصل الطلاب فيها على إجازة رسمية من الدراسة، أبرزها إجازة عيد الفطر المبارك، ويأتي جدول الترم الثالث كالتالي: