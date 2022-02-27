نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة البطالة | تسجيل دخول minha.anem.dz عبر الوكالة الوطنية للتشغيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة البطالة التي تم إطلاقها للمستفيدين تظل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي نستعرض بالتفصيل رابط تسجيل دخول منحة البطالة www.cnac.dz حتى يسهل على المستخدمين إمكانية التسجيل في منحة البطالة قبل فوات الوعد من خلال رابط www.cnac.dz منحة البطالة الذي نوضحه تفصيلاً، حيث وضح السيد رئيس الوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر عن التسجيل في منحة البطالة بأنه يتم بطريقة إلكترونية دون الحاجة الى ذهاب المواطن الى مقرات الوكالة، وأن هناك وثيقتان فقط للحصول والتسجيل في منحة البطالة 2022 حيث أنه كل شخص قام بالتسجيل في الموقع الإلكتروني يستفيد من منحة البطالة المقدمة، بداية من 28 مارس، وأنه تم تسجيل اكثر من 16 ألف شاب في منحة البطالة حتى الآن، وهناك موعد مسبق ليتم إيداع الملف بمقرات الوكالة.

كما أصدرت الوكالة الوطنية للتشغيل بيان هام بخصوص المسجلين في منحة البطالة وذلك بضرورة التوجه الى احد المقرات البريدية، وذلك للأشخاص المسجلين في المنحة والذين لا يملكون حساب بريدي، مع إحضار شهادة التسجيل الأولي، وكذلك الأشخاص الذين تم إرسال رسالة SMS لهم على الجوال.

تصدرت منحة البطالة محركات البحث منذ إعلان الوكالة الوطنية للتشغيل عن التسجيل في منحة البطالة لمساعدة الشباب عبر منصة minha.anem.dz والتي يمكن من خلالها التسجيل في المنحة لتحقيق الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة في ظل الأحداث الأخيرة من تفشي الوباء المستجد، وفى هذا التقرير يمكنكم التعرف بكل سهولة على طريقة التسجيل بالخطوات.

شروط منحة البطالة

هناك مجموعة بعض الشروط شروط يجب معرفتها جيداً قبل التسجيل في منحة البطالة الجزائر عبر رابط المنصة minha.anem.dz أو قبل الدخول على منصة الوكالة الوطنية للتشغيل واليكم الشروط.

يجب أن يكون العمر بين 19 الى 40 عام.

أن يكون طالب لعمل الخاص بالشخص مفعلاً.

لا يكون هناك أي نشاط لحسابك الخاص.

لا يكون قد استفدت من برامج المساعدة التي تقدمها الدولة.

تبرير موقفك من الخدمة الوطنية.

أن تكون طالب عمل لأول مرة ولم تعمل من قبل ولا تكون طالباً جامعياً.

التسجيل في منحة البطالة

مع انطلاق عملية التسجيل في منحة البطالة يمكن الآن البدء في تنفيذ خطوات التسجيل في المنحة، حيث تبدأ الخطوة الأولى في الدخول على رابط منصة منحة البطالة www.minha.anem.dz والذي نوضحه بالتفصيل، حيث تبدأ عملية التسجيل الأولى، ويتم حجز موعد لدراسة ملف المنحة، وعلى المواطن التأكد من شروط الاستفادة من المنحة ثم البدء في عملية التسجيل.

رابط التسجيل في منحة البطالة

يمككنكم الآن الدخول على رابط تسجيل منحة البطالة وذلك بالدخول على موقع منصة منحة البطالة www.minha.anem.dz أو من خلال الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والذي ينقلك الى منصة منحة البطالة واليكم الخطوات الأولية

الدخول على منحة البطالة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم التوجه الى أيقونة منحة البطالة الموجودة في النافذة الرئيسية والبدء في خطوات التسجيل.

الدخول على التسجيل.

إدخال البيانات المطلوبة

ثم الإرسال.

يتم التأكد من البيانات.

وفي حالة التأكد من البيانات يتم نقبل المستخدم الى باقي خطوات التسجيل.

ثم طباعة موقع المقابلة ووثيقة التعهد والتوقيع عليها.

موقع منحة البطالة minha.anem.dz

الجدير بالذكر أن وكالة التشغيل الوطنية وضحت للعديد من الراغبين في التسجيل في منحة البطالة من الذين تعذر عليهم التقديم بسبب التأمين الساري، أن يقوموا بالتوجه الى مقرات مصالح الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاعهم، حيث أن هذا الإجراء يسمح للمقيمين من إتمام عملية التسجيل في منحة البطالة من خلال موقع المنحة الرسمي minha.anem.dz الكترونياً عبر الإنترنت.