كيف تقوم بشحن بطاقة سوا 1443 وأبرز مميزاتها

كيف تقوم بشحن بطاقة سوا 1443 والتي تساعدك على إعادة شحن هاتفك المحمول بالرصيد، ويتم بيعها بمختلف منافذ البيع المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، وتساعد تلك البطاقات المستخدمين، على جعل عملية إضافة الدقائق للهواتف أسهل وأسرع، ويتم توفير فئات مختلفة من بطاقات الشحن، تتيح لك مختلف أحجام الدقائق، كما يمكن استخدام البطاقة لسداد جميع مكالماتك وبياناتك التي تستخدمها عبر الهاتف.

كيف تقوم بشحن بطاقة سوا 1443

تتيح شركة stc للعملاء المسجلين لديها من الراغبين في إعادة شحن بطاقة سوا، العديد من الطرق التي تساعدك على شحن البطاقة، ومن أبرز الطرق التي يمكن اتباعها الآتي:

شحن البطاقة عبر موقع stc:

قم بالدخول على رابط منصة stc الإلكترونية. قم من النافذة الرئيسية بالدخول على خدماتي. قم بتسجيل الدخول لحسابك المسجل على المنصة. قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسجل. قم بالدخول على خدمة إعادة شحن الرصيد. قم بالدخول على الدفع من خلال بطاقة إعادة الشحن. قم بإدخال الرقم الظاهر على البطاقة واستكمل باقي الخطوات.

الشحن عن طريق تطبيق stc

قم بتحميل التطبيق وتنصيبه على الهاتف. قم بالدخول على التطبيق باستخدام بيانات حسابك. م في حال لم يكن لديك حساب بإنشاء حساب جديد. قم بالدخول على خدمة إعادة شحن الرصيد. قم بالدخول على الدفع من خلال بطاقة إعادة الشحن. قم بإدخال رقم البطاقة واضغط بعدها على كلمة شحن.

مزايا بطاقة شحن سوا

تمنح شركة stc من خلال بطاقة شحن سوا، العديد من المزايا الرائعة التي يمكن الحصول عليها والاستمتاع بها، ومن أبرز المزايا التي كشفت عنها الشركة ويمكنك الحصول عليها من خلال البطاقة الآتي: