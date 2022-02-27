نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو مصير الرصيد الدائن للمشتركين؟.. السعودية للكهرباء تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصير الرصيد الدائن للمشتركين من الأمور التي سلطت شركة السعودية للكهرباء الضوء عليها بالساعات القليلة الماضية، وذلك على خلفية تلقيها على حساب العناية بالمشتركين الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، سؤال من أحد المشتركين بالشركة، تقول فيه، بأنها قد سددت فواتير إضافية ومتبقي لها مبالغ مالية وتتساءل عن الطريقة التي يمكن الحصول على المبلغ من خلالها، فقالت “السلام عليكم ذا الشهر سددت فاتورة الشهر اللي فات بس متأخر بتاريخ ٢٤ المهم صدرت فاتورة الشهر ذا وصدرو الفاتورتين فسددت زياده حق الشهر اللي فات فصار في مبالغ زايده هل يمكنني استرجعها ولا لا”.

مصير الرصيد الدائن للمشتركين

وأجاب حساب العناية بالمشتركين على التساؤل الذي تلقاه من المشتركة، بأن الرصيد الدائن للمشترك سيتم استرجاعه، بالخصم مباشرة من الفواتير القادمة، حيث طمأن حساب العناية بالمشتركين السيدة وقال لها “وعليكم السلام أختي الكريمة خوله،، في حال وجود رصيد دائن لصالحك ، سيتم الحسم تلقائياً للفواتير القادمة ، ويمكنك استرداد المبلغ بالتواصل مع البريد التالي: [email protected] ، شكراً لتواصلك (حفظك الله)”.

طباعة فاتورة الكهرباء 1443

تحرض شركة الكهرباء السعودية بشكل مستمر، على تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها للعملاء المسجلين بالشركة، ولهذا تقوم الشركة باستمرار بطرح المزيد من الخدمات، وكان أبرزها، خدمة طباعة الفاتورة والتي قدمتها الشركة للعملاء عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، ويمكن الوصول إليها باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط خدمة طباعة الفواتير. قم بالنقر على استعراض الفاتورة الإلكترونية. قم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال بيانات الدخول لحساب المستفيد المسجل على المنصة من “اسم المستخدم وكلمة المرور”. قم بالنقر على تسجيل الدخول. انتظر حتى تقوم المنصة بنقلك لنافذة خدمات الفواتير. قم بإدخال رقم الحساب والرمز الموضح أمامك. قم بالنقر على “العرض”. انتظر حتى يتم عرض جميع تفاصيل الفاتورة. قم بالنقر على تحميل نسخة pdf. سيتم تحميل نسخة على جهازك يمكنك الاحتفاظ بها.

يمكنكم كذلك طباعة الفاتورة بكل سهولة من خلال تطبيق الشركة على الهاتف المحمول، وذلك باتباع نفس الخطوات السابقة بعد تسجيل الدخول على حساب المستخدم المسجل على التطبيق.