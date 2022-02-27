ما أنواع الجوازات في سلطنة عمان بالألوان والصلاحيات ومميزات جواز السفر العماني وقوته عالميا

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عمر شويل - جدة تصدر سؤال ما أنواع الجوازات في سلطنة عمان وميزات جواز السفر العماني قائمة محركات البحث في سلطنة عمان خلال الساعات القليلة الماضية حسبما أظهر محرك البحث العالمي جوجل، ما جعلنا نرصد أنواع الجوازات في سلطنة عمان بالألوان والصلاحيات وأبزر مميزات جواز السفر لسلطنة عمان وقوته عالميا في هذا التقرير عبر السطور التالية.

أنواع الجوازات في سلطنة عمان

تتباين أنواع الجوازات في سلطنة عمان بتباين صلاحياتها وقوتها الذي يعد من أقوى جوازات السفر العربية ، حيث تنقسم أنواع جواز السفر العماني إلى 4 أنواع. وذلك وفقا للمادة رقم 3 من قانون جوازات السفر العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 69 وهي-

أولا: جواز سفر عادي ( غطاء أحمر ) لمواطني سلطنة عمان حاملي الجنسية

ثانيًا: جواز سفر دبلوماسي ( غطاء أسود ) ويتم استخراجه لمن يشغلون المناصب الدبلوماسية.

ثالثًا: جواز سفر خاص ( غطاء بورجوندي ) ويتم منحه العائلة المالكة، ووكلاء الوزارة والأمناء العاملين والسابقين بشرط عدم فصلهم بناءً على قرار تأديبي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس استشارة الدولة، والسفراء والمفوضين السابقين، إضافة لجميع الزوجات والأولاد القصر والفتيات الغير متزوجات التابعة لهذه الفئات، ويتم استخراج جواز السفر الخاص لمدة خمس سنوات، ويتم تجديده مرة واحدة فقط.

رابعًا: جواز سفر خدمة (غطاء أزرق) ويدخل تحته 3أنواع. وهي جواز السفر لمهمة، وتصريح مرور بري مؤقت للعمانيين، وثيقة السفر المؤقتة.

أهمية جواز السفر العماني

تنطلق أهمية جواز السفر العماني من قوة وتصنيف العالمي والعربي، وعدد الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة مسبقة أو الحصول على تأشيرة فورية ثم دخول.

ويتم تصنيف الجوزات في سلطنة عمان وفق ترتيبها.

ويحتل جواز السفر العماني المرتبة السادسة بين أقوى جوازات السفر العربية.

كما يتم تصنيف جواز السفر العماني في لمرتبة الـ 64 عالميا ضمن مراكز أفضل جوازات السفر.

حيث يتيح لمن يمتلك دخول 26 دولة دون تأشيرة، وإمكانية دخول 34 دولة أخرى يمكن دخولها فور الحصول على التأشيرة في المطار.

وجاء ترتيب جواز السفر العماني في المرتبة 41 من تصنيف شركة آرتون كابيتال الدولية والتي تعتبر مرتبة متقدمة جداً.

مزايا جوازات السفر في سلطنة عمان

ويعد من أبرز مزايا جوازات السفر في سلطنة عمان خاصية البيومترية والتي تقوم بتحليل بصمة العين والوجه لصاحب جواز السفر.

وتعد خاصية البيومترية ضمن أهم إنجازات سلطنة عمان الخاصة بجوازات السفر.