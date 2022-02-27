نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz inscription الوكالة الوطنية للتشغيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz inscription، أصبح متاحا للجزائريين عبر موقع منحة البطالة. والذي خصصته الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال رابط منحة البطالة minha.anem.dz. وكان الرئيس الجزائري قد أعلن عنها منذ أيام قلائل وأقر بأنها ستدخل حيز التنفيذ في أقرب فرصة لتصبّ في حسابات كل المستفيدين بداية من 28 من شهر مارس. على أن تتوفر فيهم شروط منحة البطالة في الجزائر 2022، ومن خلال موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 يمكنكم التعرف على كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه المنحة التي سيتم تقديمها لكل الشباب العاطلين عن العمل، وسترافقهم إلى أن يحصلوا على منصب عمل يلائم تكوينهم الدراسي، كما يمكنهم التعرف على وثائق ملف منحة البطالة 2022 من خلال البوابة الإلكترونية.

التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz inscription

يستعلم الجزائريون عن موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz inscription وهذا من أجل الاستفادة من منحة البطالة 2022. هذا وقد انطلقت التسجيلات لكل طالبي العمل لأول مرة من خلال موقع منحة البطالة بداية من تاريخ 25 فيفري 2022 وسيستمر إلى غاية شهر مارس. ويمكنهم أن يقوموا بحجز موعد خاص مع مستشار الوكالة الوطنية للتشغيل في أقرب ملحقة له من أجل تقديم الملف الورقي.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ التسجيل في منحة البطالة 2022 من خلال البوابة الإلكترونية يمكن الجميع من الاستفادة من مبلغ شهري قيمته 13 ألف دينار جزائري، أي ما يوافق 82 يورو، وستوفر الوكالة كل السبل من أجل توفير منصب عمل للشخص المستفيد من المنحة. وستعرض عليه عمل في البداية وإن رفضه سيعرض عليه آخر. وفي حال رفض الثاني يتوقف صرف المنحة، ويتم التسجيل من خلال ما يلي:

أولا: يجب عيك الدخول إلى موقع منحة البطالة من خلال الإنترنت.

ستظهر لك الواجهة الرئيسية، انقر على زر التسجيل لتبدأ المرحلة الأولى منه. اكتب رقم بطاقة طالب العمل ورقم بطاقة التعريف الوطنية في الخانات المخصصة.

سيتعين عليك الانتظار للحظات حتى يتم التحقق من طلبك. إن تم رفضك سيوضّح لك سبب الرفض. إن تمّ قبلوك ستنتقل إلى مرحلة أخرى.

بعد ذلك يجب أن تكتب الاسم واللقب ورقم الحساب البريدي، عيّن تاريخ المقابلة ثمّ حمّل وصل الموعد والتعهد وقم بطباعتهما واحتفظ بهما لإرفاقهما يوم المقابلة.

شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022

من الشروط الواجب توفرها في كل شخص يريد أن يحصل على منحة البطالة 2022 هي أن يكون عمره من 19 إلى 40. كذلك يجب أن يحرص على تفعيل طلب العمل الخاص به في ملحقة الوكالة التي سجّل بها. مع العلم بأنه لا يجب أن يكون مستفيد من إحدى برامج الدعم الحكومي أو منتمي لصندوق الضمان الاجتماعي أو سبق له وشغل وظيفة من وظائف عقود ما قبل التشغيل ولو بصفة مؤقتة.

علاوة على ذلك، فإنه لا تقبل طلبات الأشخاص الذين لا يزالون يدرسون في الجامعة، أو يقومون بتكوين في مؤسسة ما. كما أنّ كل شاب جزائري يرغب في الاستفادة يلزمه إحضار وثيقة إعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر. أو يقدم ورقة الإعفاء من أدائها. وفي حال قدمت الوكالة الوطنية للتشغيل عرضين من العمل وتم رفضهما من طرف المعني. ستسحب منه المنحة تلقائيا ولن يستفيد منها مجددا.

بهذا نصل معكم إلى نهاية موضوع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz inscription. والذي أصبح ممكنا من خلال موقع منحة البطالة الذي يقبل طلبات كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط منحة البطالة. وتبقى آخر مرحلة من التسجيل في منحة البطالة 2022، وهي المقابلة الشخصية التي يجريها المتقدم مع المستشار ليتم الفصل في أحقيته في المنحة من عدمه.