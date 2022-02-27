بـ"قرار سريع".. مصر تحل أزمة مواطنيها على حدود أوكرانيا

نجحت السلطات المصرية عبر جهود التواصل مع الخارجية الأوكرانية، في إصدار تعليمات لحرس الحدود الأوكراني بالسماح للمصريين بالمغادرة من نقاط الحدود مع كافة الدول المجاورة.

وقال السفير المصري في كييف أيمن الجمال إنه "بالتنسيق بين السفارة المصرية فى كييف والسفارات المصرية فى الدول المجاورة بولندا، والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وكذلك مع وزارة الخارجية الأوكرانية، صدرت تعليمات لحرس الحدود الأوكراني بتسهيل عبور المصريين".

وعممت السفارة المصرية تعليمات جديدة على المصريين في أوكرانيا جاء فيها إنه:"يمكن العبور بسهولة إلى رومانيا وذلك عن طريق الوصول إلى مدينة Izmail, Odessa Oblast و اللحاق بالعبارة الموجودة في المعبر الحدودي بين رومانيا و أوكرانيا لنقل النازحين إلى الحدود الرومانية.

وأضافت أن الأفضل هو الذهاب من هناك سيرا على الأقدام، لأن السيارات أمامها خط انتظار، كما أنه يسمح فقط بخمسين سيارة للعبور.

وتضمنت تعليمات السفارة أن:"العبارة تستغرق حوالي 10 دقائق، ثم الانتظار حتى تتم المعالجة على الجانب الروماني للتأكد من الجوازات والحصول على ختم بالدخول".

وأوضحت السفارة أنه" بمجرد الوصول إلى رومانيا، هناك مجموعة من المتطوعين الرومانيين المستعدين للمساعدة في الطعام، وبطاقات Sim للاتصالات، والنقل إلى بوخارست ، والملابس الدافئة، والإقامة ، وأي شيء تحتاجونه، ويرجى إرتداء ملابس دافئة و حمل طعام للاحتياط".

تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك شكاوى عديدة من "تعنت" حرس الحدود الأوكراني في التعامل مع عبور المصريين إلى الدول المجاورة.

يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر لموقع "دوت الخليج" عن وجود اجتماع حكومي في القاهرة، الأحد، لبحث ملف إعادة المصريين من أوكرانيا.