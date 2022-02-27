الأردن يستقبل أول مجموعة قادمة من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأردنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، اليوم الأحد، أن ذلك جاء بتنسيق من "خلية الأزمة" فى مركز عمليات الوزارة والمؤسسات والجهات الأردنية المختصة وسفارة المملكة فى فيينا.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أوضحت، فى وقت سابق، أن عدد الأردنيين الذين عبروا الحدود من أوكرانيا باتجاه رومانيا وسلوفاكيا، وبولندا، والمجر ومولدوفا وصل إلى 100 شخص.
وأكدت أنه تم التعامل مع هؤلاء من قبل مندوبى وزارة الخارجية المتواجدين على النقاط الحدودية، حيث تم تأمينهم بالاحتياجات الأساسية، وصرف الوثائق القنصلية اللازمة لمن يحتاج منهم.
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