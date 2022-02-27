عمدة كييف للأوكرانيين: لا تخرجوا من المدينة

جدة - نرمين السيد - وتابع خلال مؤتمر صحفى: "ندعو المدنيين إلى عدم الخروج لضمان سلامتهم"، مشيرا إلى أن الكثير منهم تطوع من أجل القتال ضد القوات الروسية.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، حيث يتواصل القتال بين الجانبين.