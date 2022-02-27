تراجع شعبية حزب المحافظين البريطانى إلى أدنى مستوياتها منذ 2005

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير بريطانية، اليوم الأحد، عن تراجع خطير فى دعم المواطنين البريطانيين لحزب المحافظين الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، ليكون ذلك أصعب تراجع شعبى يشهده الحزب منذ العام 2005.





وحسبما ذكرت صحيفة "صنداى تايمز"، فقد تراجع دعم البريطانيين لحزب المحافظين إلى أدنى مستوياته منذ عام 2005، حيث يشير استطلاع رأى أخير إلى أن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون ونصف أعضاء حكومته، سيخسرون مقاعدهم إذا أجريت الانتخابات الآن. وبحسب الاستطلاع، سيخسر حزب المحافظين 164 مقعدًا، ما يعنى أنه سيحصل على 201 مقعد فقط، بينما سيحصل حزب العمال على 150 مقعدًا ليصل عدد مقاعده إلى 352 مقعدًا، فى حين سيحصل حزب "العمال" على أغلبية إجمالية، تصل إلى 14 مقعدا.

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