جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفان هيبيستريت - فى تصريح صحفى - "نرحب وندعم القرار السريع الذى اتخذه رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، المصادقة على البيان المشترك الصادر فى 26 فبراير بشأن المزيد من الإجراءات الاقتصادية التقييدية ضد روسيا".
وأضاف المتحدث إن ألمانيا - بوصفها رئيس مجموعة السبع الصناعية- تتطلع إلى التنسيق الوثيق مع اليابان والشركاء الآخرين بشأن الإجراءات الاقتصادية التقييدية ضد روسيا فى الأيام المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا ترحب بقرار اليابان فى الأزمة الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.