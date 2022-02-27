ألمانيا ترحب بقرار اليابان فى الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفان هيبيستريت - فى تصريح صحفى - "نرحب وندعم القرار السريع الذى اتخذه رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، المصادقة على البيان المشترك الصادر فى 26 فبراير بشأن المزيد من الإجراءات الاقتصادية التقييدية ضد روسيا".

وأضاف المتحدث إن ألمانيا - بوصفها رئيس مجموعة السبع الصناعية- تتطلع إلى التنسيق الوثيق مع اليابان والشركاء الآخرين بشأن الإجراءات الاقتصادية التقييدية ضد روسيا فى الأيام المقبلة.