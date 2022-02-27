موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz.. شروط وخطوات التسجيل

التسجيل فى منحة البطالة minha anem dz، منذ أن أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تخصيص منحة البطالة للشباب المتعطلين عن العمل تزايدت عمليات البحث عن كيفية التسجيل للحصول على منحة البطالة والتفاصيل الخاصة بها، وقد أشار الرئيس أن هذه المنحة تهدف إلى حصول الشباب على مرتب شهرى يحفظ لهم حياة كريمة لحين الالتحاق بفرصة عمل ويصبح لهم دخل مستقل، وقد أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري أن التسجيل فى منحة البطالة سيكون إلكترونيا عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، وفى الأتي سنتعرف على أهم الخطوات اللازمة للتسجيل فى المنحة والشروط والمتطلبات الخاصة بها.

كيفية التسجيل فى منحة البطالة الجزائر 2022

قرر الرئيس الجزائري صرف منحة بطالة للمتعطلين عن العمل بقيمة تقدر بـ 13ألف دينار بداية من شهر مارس القادم 2022 وبشكل شهرى إلى أن يتمكن الشاب من الحصول على فرصة عمل حقيقة سواء لحملة المؤهلات الدراسية أو الغير حاصلين على مؤهل دراسي، وليتم الحصول على تلك المنحة لابد أن يقوم المتقدم بالتسجيل عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz.

اضغط على زر “فضاء طالبي العمل”.

يتم تحويلك على الصفحة الخاصة بالتسجيل.

ادخل كافة البيانات الشخصية فى الخانات التي تظهر أمامك.

اضغط على أيقونة “suivant”.

ثم يطلب منك إدخال البريد الإلكتروني، وكلمة المرور وتأكيدها.

قم بوضع علامة صح عند مربع أنا لست روبوت.

بذلك تكون انتهيت من عملية التسجيل وإرسال الطلب للحصول على منحة البطالة.

انتظر بعد ذلك لتحصل على نتيجة طلبك.

شروط الحصول على منحة البطالة الجزائرية