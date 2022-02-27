نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منحة البطالة 2022 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل minha.anem.dz وموعد صب منحة البطالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المواطنين الجزائرين عن رابط التسجيل في منحة البطالة 2022 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل وموعد صب منحة البطالة للاستفادة من منحة البطالة التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل للشباب من الجامعات ومعاهد ومراكز التكوين الذين لا زال تأمينهم ساري المفعول، بعد دخول منصة تسجيل منحة وكالة التشغيل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاري.

كيفية التسجيل في منحة البطالة 2022 لمن لا يملكون حسابات بريدية

وأوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل في بيانها الصادر يوم 23 فيفري 2022، أن يجب على طالبي العمل المعنيين ممن لا يملكون حسابا بريديا جاريا ضرورة الذهاب إلى مكاتب بريد الجزائر، للاستفادة من منحة البطالة.

وطالبت الوكالة كافة طالبي العمل المعنيين بالاستفادة من منحة البطالة والذين لا يملكون حسابا بريديا جاريا انه يتوجب عليهم التقرب من مكاتب بريد الجزائر.

ويجب إرفاق شهادة التسجيل الأولي محينة لمن يتقرب من مكاتب بريد الجزائر كطالبي عمل بالملحقة المحلية للتشغيل التابعين لها. وذلك من أجل فتح حساب بريدي جاري.

وأشارت إلى أنه يمكن التوجه إلى مكاتب البريد لفتح حساب بريدي جاري للمسجلين الذين تلقوا رسالة نصية تحتوي على رقم التسجيل في الملحقة المحلية للتشغيل.

موقع التسجيل في منحة البطالة minha.anem.dz

وفعلت الوكالة الوطنية للتشغيل موقع التسجيل في منحة البطالة minha.anem.dz بداية من يوم الجمعة الماضي،

ويمكن الاستفادة من منصة التسجيل في منحة البطالة من قبل الشباب الأولى. وذلك لحجز موعد أو تعديل دراسة ملف في الملحقات المحلية التابعة لوكالة التشغيل.

وتعمل منصة التسجيل في منحة البطالة التابعة لوكالة الوطنية للتشغيل على مدار 24 ساعة وطيلة أيام السنة. ويمكن تسجيل الدخول إلى منحة البطالة عبر minha.anem.dz. أو موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عبر anem.dz.

وزير العمل يكشف عن موعد صب منحة البطالة 2022

وعن تاريخ صب منحة البطالة. قال يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل، في تصريحات صحفية خلال استضافته بفوروم الأولى ، أنه سيتم صرف المنحة شهريًا في يوم 28.على أن يتم بدء الصب من شهر مارس المقبل.

وطالب الوزير بالتسجيل عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل، وعدم الذهاب إلى مقر الوكالات من أجل التسجيل.

وأوضح أن سيتم استدعاء المسجلين في الوكالة إلى موقع “وسيط”. وذلك لمنحهم موعدا بداية من 1 مارس القادم.