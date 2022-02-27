active رابط استعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 برقم الامتحاني من خلال موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

نتائج الثالث المتوسط قد كثرت عمليات البحث في الفترة الأخيرة بدرجة كبير من خلال الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وكل من يرغب بالتعرق على النتائج والقيام باستخراجها بشكل إلكتروني عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، فقد وفرت الوزارة العديد من وسائل والتقنيات الحديثة التي تسهل مهمة استخراج النتائج، وعلى غرار هذا الأمر سوف نعرض عليكم رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2022 في شتى محافظات العراق بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

نتائج الثالث المتوسط

قد أشارت العديد من المصادر بداخل وزارة التربية والتعليم أن معدل النجاح للطلاب والطالبات لذلك العام كبيرة للغاية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية اختبارات الصف الثالث المتوسط بالفترة الماضية إجراءات حاسمة من أجل حماية كافة الطلاب والطالبات من خطر الإصابة بفيرس كورونا المستجد، والمحافظة على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وتطوير الخطة التعليمية الموضوعة بالإدارات التعليمية المتنوعة بالعراق، وعلى نفص الصدد، من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث المتوسط للدور الأول بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، لذا سوف تتعرف معاً بالسطور القادمة على كافة التفاصيل التي تتعلق بالاستعلام عن النتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول

بإمكانك الآن الاستعلام عن درجات الطلاب والطالبات بالعراق 2022، عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، والتعرف على الدرجات الخاصة بك بشكل إلكتروني وخطوات سلسة وسهلة لجميع الصفوف الخاصة بالمرحلة الأولى للصف الثالث المتوسط العراقي 2022 واتباع هذه الخطوات: