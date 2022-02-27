الرئيس الأوكرانى: الليلة الماضية كانت أكثر وحشية على بلادنا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فولودومير زيلينيسكى، إن الليلة الماضية كانت أكثر وحشية على بلادنا، متابعا: "القوات الروسية قصفت البنية التحتية فى البلاد"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الأحد يومها الرابع على التوالى. وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخى روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

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